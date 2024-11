Secti se reestrutura e encurta distância entre pesquisadores e empresas

André Joazeiro, secretário da Secti - Foto: Gabriel Pinheiro

O secretário de Ciência e Tecnologia da Bahia (Secti), André Joazeiro, falou sobre os avanços do setor na Bahia desde quando assumiu a pasta, em janeiro de 2023. Para o Portal A Tarde, Joazeiro informou que em sua gestão, a Secti se estruturou em termos de instrumentos para o desenvolvimento da pesquisa.

“A gente não tinha regulamentação da nossa lei de inovação. O marco legal no nosso estado foi aprovado há cinco anos, mas sem regulamentação. Em outubro do ano passado, a gente regulamentou. Em fevereiro montamos o Conselho Estadual e agora estamos fechando a Agência de Desenvolvimento, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa das Universidades Estaduais. Isso é o que a gente chama de modelagem institucional. A gente está organizando o sistema de ciência e tecnologia para que a gente consiga produzir em conjunto”, disse o secretário.

Joazeiro conta que com a reformulação, a pasta se aproximou de redes de empresários do setor. O secretário informou que neste ano, já conseguiu construir três redes empresariais voltadas para a economia do mar, da saúde e da segurança pública.

Ele revela que um dos benefícios em encurtar a distância entre empresários e pesquisadores se dá na busca de recursos para o financiamento de projetos. Ela dá o exemplo do dinheiro disponível no Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (FNDCT), que é pouco utilizado.

“Muito desse recurso é fundo perdido, ou seja, não tem por que não fazer. O empresário não está indo buscar dinheiro de graça para desenvolver tecnologia para sua própria empresa, porque não tem o conhecimento, ou não está encontrando esse pesquisador, essa patente para você fazer a pesquisa que lhe interessa. Então o trabalho nosso hoje, com esse sistema todo montado, é fazer as câmaras temáticas, os clusters e montar nosso escritório de projetos”, explicou Joazeiro.

Escritório e observatório

André Joazeiro deu mais detalhes sobre o observatório e o escritório que a Secti vai montar no primeiro Summit de Negócios Made In Bahia, evento que ocorre com o objetivo de fortalecer o cenário econômico do estado.

Ele explica que a ideia é dar suporte para o empresário encontrar o pesquisador que já foi mapeado através de um sistema de informação com todos os grupos de pesquisa da Bahia.

“Como eu sei que pesquisa ele está fazendo e sei qual é a demanda do empresário, o observatório junta essa demanda com essa oferta de capacidade para que a gente possa juntar os dois e montar um projeto de pesquisa e tomar recurso. Então o observatório e o escritório de projetos trabalham em conjunto para poder desenvolver a economia da Bahia a partir da ciência e tecnologia”, concluiu.

