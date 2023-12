Rosemberg critica postura de oposição após votação das contas de Rui | A TARDE

Com apenas votos favoráveis dos governistas, o líder da gestão de Jerônimo (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Rosemberg Pinto (PT) comentou nesta terça-feira, 12, sobre a aprovação do requerimento de urgência para votação do pedido de empréstimo de US$ 42 bilhões, solicitado pelo Executivo, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O petista negou que houve dificuldade do governo para o aval da matéria e afirmou que esperava que a análise sobre a proposta fosse no “limite prudencial”.

“Não. Na verdade, nós contávamos com 32 votos e tivémos 34, na primeira votação.Eu tinha apenas uma expectativa que seria uma votação em cima do limite prudencial, mas, as pessoas estavam no plenário e, então, sabia que tinha número suficiente para votar o requerimento”, disse.

Na mesma sessão, os parlamentares também aprovaram a apreciação das contas do ex-governador Rui Costa, relativas ao ano de 2022 que já foram autorizadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), em agosto. Ao portal A TARDE, o parlamentar criticou a postura da bancada de oposição que se recusaram a votar a matéria, de forma secreta. Pinto ainda contou que fez um apelo aos parlamentares, mas não funcionou.

“As contas do governador, nós tínhamos 50 pessoas na Casa. Mas a oposição tomou uma posição, na minha opinião, que não é a mais correta, de não votar. Coisa que não foi assim que nós fizemos, na época das contas do ex-governador Paulo Souto. Fiz um apelo à oposição para que pudesse votar as contas porque o TCE encaminhou pela aprovação e também a Comissão de Finanças e Orçamento veio pelo mesmo caminho", afirmou.

E acrescentou: "eu lamentei. Mas, de qualquer maneira, foram aprovados com votos suficientes para que a gente possa comemorar o requerimento de urgência e as contas do nosso governador Rui Costa, a unanimidade dos deputados da base do governo".

As demais matérias, bem como as proposições do TCE e da Defensoria Pública do Estado (DPE), devem ser votadas na quarta-feira, 13. O líder do governo contou também que tramita na Casa, um projeto que estabelece o fundo [de modernização] da Polícia Civil, que pode ser analisado amanhã pelos parlamentares, por meio de acordo.

"Há uma solicitação da delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, no sentido de votar o fundo da Polícia Civil. Eu acho que é um apelo importante e acho que terá, na minha opinião, da oposição, condescendência para isso", declarou.

Já na próxima semana deve entrar na pauta da Alba, a votação do pedido de empréstimo, assim como os projetos de deputados e a Lei Orçamentária Anual de 2024.