Rui aponta motivo do atraso das obras da Ponte Salvador-Itaparica

O ministro Rui Costa (PT), da Casa Civil, revelou nesta terça-feira, 26, o que ele entende ter sido o principal motivo do atraso das obras de construção da ponte Salvador-Itaparica. Com contrato assinado, o início da empreitada estava previsto para 2020. Entretanto, com a chegada da pandemia de Covid-19, houve uma grande variação de preço nos insumos, causando um desequilíbrio contratual.

“Os grandes projetos, não só na Bahia, mas no mundo inteiro, foram prejudicados por quase três anos de pandemia. Todos os grandes projetos do mundo. E a nossa ponte foi alcançada por esse impacto. Houve uma mudança completa dos preços dos insumos para as grandes obras, o que desalinhou os contratos todos”, afirmou Rui, em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia.

Rui ainda contou que esteve com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) nesta segunda, 25, quando o gestor estadual revelou que , em breve, o consórcio chinês contratado para a execução da obra deve iniciar o processo de sondagem, que é a realização dos furos no solo para a colocação dos pilates da ponte.

“A gente espera o mais rápido possível iniciar duas ações importantes para essa obra: a sondagem, que são esses furos, com um furo para cada pilar; além da dragagem, que a Marinha solicitou que fosse feita na Baía de Todos-os-Santos, próximo ao porto, evitando portanto que a manobra dos navios ocorra próxima aos pilares da ponte. Essas duas obras devem ser feitas em breve”, disse o ex-governador da Bahia, do período entre 2015 e 2022.

Em entrevista recente, Jerônimo revelou que, inicialmente, o contrato previa um investimento de R$ 6 bilhões na construção na ponte Salvador-Itaparica e que, após a pandemia de Covid-19, os chineses teriam reavaliado o custo da obra para R$ 13 bilhões.

Às 17h, Jerônimo e Rui participarão, em Brasília, de mais uma reunião com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, com quem eles conversarão sobre a ponte Salvador-Itaparica. Na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já havia pautado o tema com representantes chineses. Segundo o ministro da Casa Civil, há a compreensão do governo federal da importância da obra para o desenvolvimento do país.