Rui Costa explica ausência da ponte Salvador-Itaparica no PAC; confira

Ao Portal A TARDE, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), explicou a ausência da Ponte Salvador-Itaparica no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). De acordo com o ministro, que é ex-governador da Bahia, ainda existe uma possibilidade de inclusão da obra após renegociação do contrato.

>> Trabalhos da Ponte Salvador-Itaparica avançam

"Não é que ficou de fora. Eu disse no lançamento e posso repetir, o PAC é dinâmico e obras que não estão inclusas hoje podem serque sejam incluídas. Não só a ponte, mas o novo aeroporto lá do extremo-sul que vai a leilão. O governador e sua equipe estão renegociando o contrato e assim que as obras foram iniciadas, uma vez tendo demanda de apoio financeiro, essa obra será incluída, como foi incluída a estrada de Castro Alves até Santo Antônio de Jesus, que faz parte do completo da ponte", falou ao cumprir agenda em Salvador nesta segunda-feira, 21.

Anteriormente, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) justificou a ausência da ponte Salvador-Itaparica como estratégia, já que existe um processo de Parceria-Público-Privada. "Lula está ajudando sim, não foi por falta de desejo não. É porque não cabia no PAC os recursos para a ponte”, continuou.

A partir do próximo mês de setembro, o governo Lula deve abrir editais, disponibilizando R$ 136 bilhões em recursos do Novo PAC para projetos prioritários de estados e municípios nas áreas de Cidade, Saúde, Educação, Cultura e Esporte.