Rui defende união de governos no combate às fake news | A TARDE

Durante participação no III Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação, nesta terça-feira, 21, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, defendeu que haja uma união entre os governos estaduais e o Governo Federal no "combate sistemático às fake news".

“Isso tem que acontecer independentemente de questões políticas e partidárias”, afirmou o ministro, destacando os prejuízos causados pela notícias falsas.



No encontro com secretários e secretárias de todo o país, que acontece em Foz do Iguaçu, no Paraná, Rui também pediu apoio para que as obras do Novo PAC sejam devidamente informadas à população das cidades e estados brasileiros.



O ministro propôs a ideia das obras serem monitoradas periodicamente com vídeos e fotos, dando mais transparência à sua execução. Em dezembro, o Governo Federal irá publicar a seleção das obras do PAC que somam investimentos de mais de R$ 140 bilhões em todo o Brasil.



O evento, em Foz do Iguaçu, no Paraná, foi realizado ontem e hoje, sendo organizado pelo Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação.