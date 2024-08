Rui diz que tragédias com chuvas na Bahia foram tratadas com “deboche”

Declarações foram dadas durante cerimônia do Novo PAC Seleções - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, relembrou as tragédias com as chuvas registradas na Bahia em 2021 e comparou o tratamento dado ao estado com o do Rio Grande do Sul, que também sofreu as consequências climáticas em abril deste ano. À época, 72 municípios decretaram situação de emergência.

“Sou forçado a lembrar e comparar do tratamento que a Bahia recebeu naquele momento e do tratamento que é dado ao RS. A Bahia recebeu desprezo descaso, e eu diria, certo deboche, porque a visita do então presidente foi para fazer uma motociata. A gente se pergunta quanto foi liberado para a reconstrução do estado da Bahia naquela época, nenhum”, iniciou Rui, que à época era governador do Estado.

As declarações do titular da Casa Civil foram dadas nesta sexta-feira, 26, durante cerimônia do Novo PAC Seleções, que anunciou novos investimentos em infraestrutura e mobilidade.

O ex-chefe do Executivo estadual ainda fez questão de pontuar que a Bahia sequer recebeu a construção de casas ou demais investimentos durante o período das enchentes que se assemelhou ao de 1960.

“Quantas casas daquela época foram anunciadas para construir casas destruídas? Nenhuma. Quanto recurso foi liberado para reparar danos e fazer obras de prevenção? Nenhum”, disse ele.