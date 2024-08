Bahia ganha R$ 3 bi em investimentos com PAC Seleções

Programa é de iniciativa do governo federal e atenderá 27 estados - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A nova fase do PAC Seleções contemplará a Bahia com um investimento de quase R$ 3 bilhões, voltados para os eixos de mobilidade urbana, drenagem, abastecimento de água e infraestrutura.

A novidade foi anunciada nesta sexta-feira, 26, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, considerado pai do projeto, junto com o presidente Lula (PT). Durante a cerimônia, o petista destacou a importância da colaboração entre os governos federal e estadual.

“Esse lançamento de hoje é uma convocatória para que a gente possa trabalhar junto, para que a gente possa compartilhar. A civilidade significa que os entes federados precisam construir parceria, trabalhar juntos, significa que um depende do outro, significa que juntos a gente pode fazer muito mais do que separados. É apenas por isso que a gente chama as pessoas aqui, porque queremos compartilhar”, disse o petista.

Ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa e o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de divulgação dos resultados do Novo PAC Seleções para as modalidades Mobilidade Grandes e Médias Cidades e Drenagem, no Palácio do Planalto | Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também esteve presente no ato, realizado em Brasília. Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual enfatizou o seu contentamento com a liberação da verba.



“Estamos saindo contentes daqui com esses anúncios e investimentos de cerca de 3 bilhões de reais em diversos setores, que são ações para o estado, mas, também, para os municípios”, afirmou.

O programa, de iniciativa do Governo Federal, vai investir um total de R$ 41,7 bilhões em 899 empreendimentos espalhados por 27 estados e 710 municípios.