Salvador: auxílio-alimentação de servidores aumenta pós-greve

Auxílio-alimentação - Foto: Banco de imagens

Os servidores municipais de Salvador terão um reajuste no valor do auxílio-alimentação. O novo repasse será de R$ 529,67, válidos a partir da próxima terça-feira, 1º de junho.

A novidade, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), surge em meio aos desgastes da prefeitura com os servidores devido ao reajuste salarial.

A medida segue as normas estabelecidas por meio de decreto e disposta publicamente na última sexta-feira, 26.

Greve dos servidores

Em maio, o Sindicato dos Servidores e Servidoras da Prefeitura de Salvador (Sindseps) anunciou paralisação das atividades por falta de acordo nas negociações do aumento dos vencimentos mensais.

A medida também foi seguida pela APLB Sindicato (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia) que reivindicavam o pagamento do piso salarial dos professores.

Fim de greve

Os servidores municipais de Salvador decretaram fim da greve na quinta-feira, 12 de junho, após uma assembleia. A paralisação teve início no dia 27 de maio, durante uma manifestação na Rua Chile.

De acordo com o Sindicato dos Servidores e Servidoras da Prefeitura de Salvador (Sindseps), os trabalhadores decidiram encerrar o movimento após avaliarem o cenário atual da mobilização.

No dia seguinte, 13, a categoria assinou um acordo para colocar fim na greve, após uma série de penalidades e decisões da Justiça indicando a ilegalidade do movimento.

A negociação, que ocorreu por meio de audiência no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), resultou na retirada da ação que provocou as sanções ao Sindseps, sob a condição de que a paralisação seja encerrada, com o retorno das atividades dos funcionários.