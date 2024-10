Salvador pode ganhar centros de atendimento exclusivo aos idosos

Medida tramita na Câmara e não há previsão para ser votada - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A capital baiana pode ganhar Multicentros de Referência em Atendimento Exclusivo ao Idoso, com atendimento médico. O pedido foi encaminhado pelo presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), à Casa.



Leia mais

>> PV e MDB declaram voto em Carlos Muniz e 37 vereadores apoiam sua reeleição à presidência da Câmara

O projeto de indicação prevê a construção de centros médicos que devem ter apoio psicológico, psiquiátrico, assistência social, fisioterapia, terapia ocupacional, pilates e exercícios físicos.



Leia mais

>> Antonio Brito revela reunião com bancada petista por apoio na Câmara

Em justificativa, o edil ressalta o aumento do número da população idosa no Brasil. Os novos dados refletem no aumento de vulnerabilidade e hipossuficiência do grupo, principalmente em Salvador e Região Metropolitana, somado a um baixo salário mínimo.

Atualmente, a medida tramita na Câmara e não há previsão para ser votada.