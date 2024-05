Salvador pode ganhar pista pública de atletismo | A TARDE

A capital baiana pode ganhar uma pista pública de atletismo, conforme o projeto de indicação n º 44/2024 encaminhado à Câmara Municipal de Salvador (CMS), no último domingo, 21.

A proposta, do vereador Randerson Leal (Podemos), cita que Salvador não possui nenhuma pista pública para realização da prática do esporte, “fazendo com que os esportistas dessa modalidade residentes nesta capital, tenham que viajar para outras cidades para treinar e competir”.

Além disso, o projeto cita a importância da valorização do esporte. “O atletismo também desempenha um papel importante na formação da criança em diferentes faixas etárias por possibilitar a experimentar, aprender gestos e posturas motoras através da apropriação de movimentos simplificados, como os saltos,arremessos e corridas que são exemplos de movimentos básicos que despertam o interesse dos alunos às práticas da atividade física.”

“O esporte, educa, disciplina, é saúde e estimula a expectativa de um futuro melhor para os jovens”, acrescentou o edil ao Portal A TARDE.

Ainda não há nenhum local específico para a implantação da pista, no entanto, segundo Randerson, a ideia inicial é que seja no Subúrbio Ferroviário.