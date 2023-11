"Se a eleição fosse hoje, votaria em Jerônimo", afirma Muniz | A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB) reafirmou seu apoio ao governo de Jerônimo Rodrigues (PT) durante a transmissão do A TARDE CAST desta segunda-feira.

Mesmo com o namorico entre o PSDB e o PT tendo dado errado, o que influiu na decisão de Muniz de apoiar a reeleição de Bruno Reis em Salvador, o edil afirmou que tem bom trânsito no governo estadual e que voltaria a votar em Jerônimo mesmo em momento onde seu grupo político caminha para um outro lado.

“Tenho ótima relação. Tanto com Jerônimo quanto com Geraldo (Júnior, vice-governador do MDB). Geraldo é meu irmão, pessoa que eu gosto muito. Apoiei Jerônimo, votei em Jerônimo, se a eleição fosse hoje apoiaria Jerônimo, votaria em Jerônimo, mas acho que a gente fazer uma crítica construtiva não é nada demais para que a gente venha a melhorar a vida do povo de Salvador", disse Muniz, questionando o subsídio do governo do estado ao metrô.

Sobre a gestão do governador, o presidente da CMS disse que "Jerônimo tem feito um bom trabalho em relação à infraestrutura das escolas públicas, tem se esforçado para melhorar a segurança pública, tem feito um bom trabalho na saúde.”

Sobre a aproximação articulada junto ao PSDB, Muniz lembrou que "há 20 anos o PSDB não conversava com o PT". Ele revelou que tentou oferecer apoio do partido para os projetos do governo do estado, mas a negociação não avançou. "Quando só uma parte tem interesse, fica difícil de dar certo."