Secretaria contrata construtora por R$ 12 mi para atuar no CadÚnico

A Secretaria Municipal de Gestão de Salvador (Semge) publicou um resultado de licitação no Diário Oficial do Município (DOM) da quarta-feira, 20, confirmando a realização de um contrato milionário com uma construtora, para prestar serviços cadastrais no CadÚnico da capital baiana.

De acordo com a publicação, a contratação atende a um pedido da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), para realizar ações cadastrais no CadÚnico em Salvador, abrangendo inclusão, atualização, confirmação, validação de pré-cadastro e revisão cadastral, além de tratamento, digitalização dos documentos apresentados e uso da base de dados dos cadastros realizados por meio de postos de atendimento fixos, visitas domiciliares e postos de atendimentos itinerantes.

A empresa, CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., vai receber o valor de R$ 12.120.192,24 pelo serviço cadastral junto à Sempre.

A construtora, inclusive, já é figura frequente nos contratos da gestão municipal, tendo como carro-chefe a construção de escolas municipais, conforme o portfólio de serviços publicado no site oficial da CS Construções e Empreendimentos.

Alguns exemplos são as construções da Escola Municipal de Paripe e da Escola Municipal do Engenho Velho da Federação, únicas atuações divulgadas no portal da empresa.

O Portal A TARDE apurou que a empresa possui dois sócios-administradores: Danilo Villa Costa e Carlos Fernando Barreto Laranjeiras. Danilo é dono também de outras empresas, como a RDB Distribuidora de Bebidas, em sociedade com a Patrimonial Pactual Ltda, que também é dona da Fonor Distribuidora de Bebidas, em sociedade com o deputado federal Otto Alencar Filho (PSD).

A Patrimonial Pactual Ltda, que é o elo entre as empresas de Danilo e de Otto Filho, possui a empresária Roberta Alencar Penedo, prima do deputado federal e esposa do conselheiro Gildásio Penedo, do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

O Portal A TARDE entrou em contato com a secretaria para esclarecimentos sobre a licitação, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.