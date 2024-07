Secretário destaca investimentos em esportes de alto rendimento

Ao todo, serão investidos nos dois editais 2024, um valor de R$ 13 milhões, sendo R$ 10 milhões para o FazAtleta e R$ 3,4 milhões destinados ao Bolsa Esporte - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), Davidson Magalhães exaltou o lançamento do Bolsa Esporte e FazAtleta 2024 pelo governo do Estado.

Ao todo, serão investidos nos dois editais 2024, um valor de R$ 13 milhões, sendo R$ 10 milhões para o FazAtleta e R$ 3,4 milhões destinados ao Bolsa Esporte, por meio da Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb), órgão que é vinculado à Setre, com o objetivo de atender até 209 atletas.

“[...] abre mais perspectiva de financiamento pelas empresas, para o esporte, especialmente o esporte de alto rendimento, que é o foco do Faz Atleta. Nós financiamos o ano passado 154 atletas, nós devemos ultrapassar os 200 atletas esse ano, o que é um avanço significativo. Portanto, é uma ampliação do valor, o governo adota a perspectiva, inclusive, se o Faz Atleta se esgotar, que ele ampliará esse valor, e três milhões e quatrocentos do Bolsa Esporte", explicou o secretário.

O FazAtleta traz como novidade o aumento para R$ 10 milhões da isenção fiscal de até 80% do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) para as empresas instaladas na Bahia que apoiem, com recursos financeiros, projetos ou eventos esportivos, R$ 1,5 milhão a mais do que no ano passado.

"São dois programas cujo foco principal é exatamente o alto rendimento. Nós já temos programas que atendem a mais de 100 mil baianos na área da inclusão social através do esporte, então são investimentos em equipamentos novos para o esporte baiano, investimento na prática para a inclusão social e, diríamos assim, agregação comunitária para ganhando o esporte, e agora, o alto rendimento. Uma prática que nós já temos através do Faz Atleta e do Bolsa Esporte. Portanto, é muito importante, especialmente no ano de Olimpíadas, nós darmos continuidade ampliando o valor desses dois projetos fundamentais para o esporte", pontuou Davidson.