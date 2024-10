Secti quer criar 1.500 pontos de internet gratuita na Bahia

Iniciativa já conta com 375 pontos de conexão em mais de 180 municípios - Foto: Gabriel Pinheiro | Ascom Secti

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), investirá R$ 100 milhões para expandir o programa Conecta Bahia e levar internet gratuita para 1.500 novos pontos em todo o estado nos próximos três anos. Com foco em reduzir a desigualdade digital e conectar comunidades remotas, o programa priorizará povos originários, comunidades tradicionais, povoados e distritos. A novidade foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), deste sábado, 28.

A iniciativa, que já conta com 375 pontos de conexão em mais de 180 municípios, busca democratizar o acesso à internet e promover a inclusão digital. Através do Conecta Bahia, cidadãos baianos poderão acessar serviços públicos online, realizar cursos gratuitos, empreender, estudar e se conectar com o mundo.

O secretário da Secti, André Joazeiro, comemora o caráter social do Conecta Bahia, que leva internet gratuita para uma parcela da população que não tem condições de pagar um pacote de dados. O titular da pasta celebra o fato desta nova fase priorizar povoados e distritos.

“Em um primeiro momento, disponibilizamos internet gratuita em praças de diversos municípios. Agora, além de expandir o serviço nas praças, vamos priorizar povos originários e comunidades tradicionais, garantindo conectividade para aldeias e quilombos, por exemplo”.

A seleção dos locais para instalação dos novos pontos de Wi-Fi será realizada com base em critérios como densidade populacional, indicadores socioeconômicos e demandas das comunidades. A Secti também incentivará a participação das comunidades locais nesse processo, garantindo que as necessidades e prioridades de cada região sejam atendidas.

A oportunidade que cidadãos de toda a Bahia tem de se conectar, de forma gratuita, para acessar serviços e conteúdos é um dos diferenciais do programa, segundo Murilo Serafim, coordenador Geral de Infraestrutura de TI da Secti. “O Conecta Bahia permite ao cidadão utilizar internet para acessar serviços, como o ba.gov.br, se capacitar com os cursos gratuitos do Programaê, disponíveis no site da Secti, além de empreender, estudar, fazer uma tele consulta, dentre outras possibilidades”, frisou.



O Conecta Bahia, uma das ações integrantes do Programa Bahia Mais Inovadora, é executado pela Secti.