Sessão sobre homenagem a Musk termina em confusão entre deputados | A TARDE

Os deputados Glauber Braga (PSOL-RJ) e Gilvan da Federal (PL-ES) protagonizaram um bate-boca durante sessão na Comissão de Segurança na Câmara dos Deputados, que aprovou uma moção de louvor e aplausos ao empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter).

Os ânimos ficaram exaltados nesta terça-feira, 9, após o debate sobre a proposição, apresentada pelo deputado federal Coronel Meira (PL-PE), que, na oportunidade, falou sobre a política de segurança pública do país.

“O Brasil é um país assolado pela corrupção e crime organizado. Espero que o nosso nobre deputado reconheça isso daqui a pouco quando fizer a sua fala”, disse em referência ao socialista, que havia se inscrito para discursar.

Em resposta, Braga contrapôs a fala do colega de parlamento e citou um suposto envolvimento entre familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e milicianos do Rio de Janeiro.

“O senhor, Coronel Meira, citou o crime organizado, sem citar que o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador, empregou familiares de um miliciano”, disse.

A fala, no entanto, não foi bem aceita por Gilvan da Federal que se manifestou contra as declarações do socialista e estava com uma bandeira do Brasil nos ombros.

“Não adianta colocar uma bandeira do Brasil nos ombros e se ajoelhar para um bilionário que atenta contra a democracia”, retrucou Braga. Após essa fala, o liberal travou um embate contra o socialista.

Durante o bate-boca, Gilvan da Federal desafiou Braga a provocá-lo fora da Câmara e o chamou de "covarde". Em resposta, Glauber disse que o bolsonarista era "um frouxo".

O debate acalorado entre os políticos precisou ser contido pelos demais parlamentares. Em seguida, a sessão foi suspensa pelo presidente do colegiado, Alberto Fraga (PL-DF), que deve submeter o parlamentar do PSOL ao Conselho de Ética da Casa.

Reprodução | Redes Sociais