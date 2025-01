“Sidônio tem um grande desafio e fará um grande trabalho”, diz Lídice

Deputada federal Lídice da Mata (à direita) e novo ministro Sidônio Palmeira (à esquerda) - Foto: Assessoria Lídice da Mata

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) afirmou nesta terça-feira, 14, que a chegada do publicitário baiano Sidônio Palmeira no governo Lula (PT) deve fortalecer a narrativa do combate as fake news dentro da gestão.

“Acho que foi muito importante o discurso do novo ministro da Secom, quando ele destacou preocupações sobre o funcionamento das redes sociais no Brasil e no mundo. Esse modelo tem permitido o fortalecimento de mentiras e fake news, algo que considero um problema central na política das nações. Isso impacta a soberania dos países e a construção de um pensamento independente”, disse a relatora da CPMI das fake news.

Sidônio foi empossado na manhã desta terça-feira, 14, como o novo ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República, desempenhará um papel essencial no Palácio do Planalto.

A parlamentar baiana também criticou a decisão de Mark Zuckerberg, CEO da Meta, responsável por administrar as redes sociais Instagram e Facebook,de não mais checar fatos nas plataformas da empresa.

Lídice diz que a atitude do empresário "abre espaço para a disseminação de fake news, favorecendo interesses corporativos em detrimento da verdade. Além disso, ao apoiar posicionamentos como os do governo Trump contra qualquer regulação que contrarie as empresas americanas, a Meta adota uma postura inaceitável.”

A coordenadora da bancada da Bahia na Câmara destacou que há uma grande expectativa em torno da experiência de Sidônio Palmeira na política e na comunicação. Segundo ela, o ministro poderá contribuir significativamente no combate às fake news, um problema que se agrava no Brasil com fenômenos como deepfakes e a disseminação de desinformação sobre políticas públicas, como no caso do PIX.