Simões faz afago a vereadores e garante permanência de bancada em 2024 | A TARDE

Em sua estreia no comando do União Brasil em Salvador, o novo presidente do diretório municipal, Luciano Simões Filho, fez o primeiro afago à bancada de vereadores durante reunião do partido, nesta quinta-feira, 23. Atendendo ao pleito dos parlamentares, o chefe do União na capital garantiu aos edis que não abrigará nenhum vereador de mandato na sigla para as eleições de 2024.

Presidente do União Brasil ainda garantiu que suplentes poderão ser candidatos | Foto: Reprodução | Alba

A notícia ‘caiu como uma luva’ para os parlamentares em exercício, e acalmou os ânimos de alguns edis que cogitam deixar a sigla por sobrevivência eleitoral. Mesmo com este aceno, o vereador Claudio Tinoco, líder da sigla na Câmara Municipal de Salvador (CMS), pregou cautela sobre a sua possível saída do partido que também abriga o prefeito, Bruno Reis, natural candidato à reeleição.



“Ainda não posso confirmar se vou sair, vou analisar os cenários. Mas, a [sinalização] nos dá conforto para continuar no partido”, disse Tinoco, nesta noite.

Conforme informou Tinoco, se houver alguma vontade de vereadores com mandato migrarem para a sigla, a decisão deverá ser conversada entre todos os membros do partido junto ao presidente municipal. Ainda segundo o vereador, Simões apresentou bons números e nomes para compor a chapa proporcional no ano que vem e garantiu que suplentes vão disputar o pleito pelo União Brasil.

“Há 37 candidaturas confirmadas, como a dos ex-vereadores Felipe Lucas, Pedro Godinho [...], e novas filiações. Isso nos dá oportunidade de fazer dois ou três novos vereadores nas eleições, assim fazendo sete vereadores na Casa”, afirmou o parlamentar.

Questionado sobre a ausência do líder do governo, Kiki Bispo, no encontro, o parlamentar confirmou que o vereador fez uma viagem, no entanto, conversou com o correligionário para informar o que seria tratado.

“Tínhamos cogitado adiar a reunião, mas temos projetos que vão passar pelas comissões e para votar, logo, achamos melhor realizar a reunião. Perguntamos se ele queria enviar algum representante, a exemplo do pai dele Everaldo Bispo, que já foi vereador. [...]”, disse.

E acrescentou: “ele está representado por nós, e rebatendo qualquer especulação de saída para outro partido”.