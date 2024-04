"Sociedade está nesta luta por mudança", diz deputada | A TARDE

Em solenidade com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), a deputada estadual Neusa Cadore, do mesmo partido, ressaltou a importância da certificação do Selo Lilás para as empresas privadas e órgãos públicos. O projeto, de autoria da parlamentar, incentiva a valorização feminina no mercado de trabalho.

“Eu acho que esta primeira edição do Selo Lilás, ela traz uma notícia boa. Quando a gente tem a disposição das empresas se engajarem neste projeto e apresentarem para nós iniciativas tão glamourosas, a gente percebe que a sociedade brasileira está pronta para fazer parceria e se encontrar nesta luta por mudança”, destacou a petista.

Ao lado da parlamentar e do secretariado feminino, o chefe do Palácio de Ondina certificou nesta segunda-feira, 25, 83 empresas que incentivam a igualdade de gênero dentro do ambiente corporativo. O ato solene aconteceu na Associação Comercial da Bahia, localizada no bairro do Comércio, em Salvador.

Durante discurso, a parlamentar ainda dedicou a sacramentação do projeto à memória da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada em março de 2018. Contudo, a conclusão do caso só aconteceu na manhã do último domingo, 24, com a prisão dos mandantes do crime: Chiquinho Brazão, deputado federal, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Rivaldo Barbosa, ex-delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

“Então, hoje também, eu tenho que dedicar esse momento de agradecimento e de esperança a Marielle e a tantas Marielles que hoje continuam na luta, acreditando sim que nós temos que tirar dentro da gente toda essa violência”, disse Cadore.

Para mais, a deputada ainda afirmou que o combate à violência contra a mulher não deve ser ofício apenas pelas forças de segurança, e sim, uma prática social.

“A cada minuto, duas mulheres são estupradas, e nós temos a tendência de achar que nós vamos conter essa violência jogando o problema para as forças de segurança. Tem um provérbio africano que traz uma sabedoria profunda ao dizer que ‘cada criança precisa de toda uma aldeia para ser educada’”, disse.

“Quando a gente luta pelo direito das mulheres, a gente está lutando pelo direito de toda uma sociedade, a gente está lutando pela transformação de uma situação”, concluiu.