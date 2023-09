“Sou consenso no PSD”, diz Antonio Brito sobre Presidência na Câmara

Embora a eleição para as Presidências do Senado e da Câmara dos Deputados estejam previstas para acontecer em fevereiro de 2025, daqui a aproximadamente um ano e meio, um dos principais partidos do Centrão tem um nome de consenso para uma das disputas.



Em conversa com o Portal A TARDE, o deputado federal Antonio Brito (PSD-BA), que é líder da sua legenda na Câmara, disse que seu nome é unanimidade dentro do seu partido para a disputa na Presidência da Casa Legislativa da qual faz parte. “Na bancada do PSD na Câmara, meu nome é um consenso. Isso já foi discutido”, afirmou.

“Evidentemente que nós estaremos discutindo ao longo do tempo, conversando com o presidente [da Câmara] Arthur Lira [PP-AL], conversando com o presidente [nacional] do nosso partido, Gilberto Kassab, conversando com demais líderes partidários e com presidentes de outros partidos para que a gente possa dialogar com todas as forças, para assim checar se é o caminho natural uma candidatura do PSD à Presidência da Câmara. A eleição será em 2025, ainda há muito debate”, continua.

Sobre conversa com outras legendas, Brito falou sobre o apoio da sua legenda a Arthur Lira nas duas vezes em que o parlamentar alagoano foi eleito presidente da Câmara. “Nós fomos o primeiro partido a apoiar o presidente Arthur Lira, tanto em 2021 como em 2023. Temos excelente relacionamento com ele e também com o governo do presidente [da República] Lula [PT]. Isso coloca o nosso nome no debate”, alega.

“Com relação ao Senado, tenho respeito por todos os nomes. Tenho absoluto diálogo com meu amigo e líder, senador Otto Alencar [PSD-BA], com Angelo Coronel [PSD-BA] e também com Eliziane Game [PSD-MA] Mas essa é uma decisão dos senadores. Aguardaremos para que no ano que vem a gente possa ter um quadro mais claro sobre a sucessão tanto na Câmara quanto no Senado”, conclui Antonio Brito.

O PSD tem quinze senadores e mais de quarenta deputados federais.