Eliziane quer Presidência do Senado, mas baianos podem ser empecilhos

Após ganhar projeção com seu trabalho como relatora da CPI dos atos golpistas de 8/1, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) se articula para se tornar presidente da casa legislativa.



Para isso, tenta unir as mulheres do Senado, apenas 15 entre 81 parlamentares na Casa no total, embora ela faça parte da legenda com mais senadores, o PSD, que conta com 15 representantes entre homens e mulheres.

Entre os empecilhos para viabilizar sua candidatura, estão dois baianos, ambos seus correligionários. O senador Angelo Coronel (PSD-BA) também quer disputar a Presidência da Casa, enquanto o líder do partido na Câmara, o deputado federal Antônio Brito (PSD-BA), se articula para se tornar o presidente do parlamento que representa.

A possibilidade de a mesma sigla comandar as duas Casas ao mesmo tempo não é bem vista. Com informações do portal Uol.