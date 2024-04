"Sou totalmente contrário a se fazer acordos", diz Júnior Nascimento | A TARDE

A bancada de oposição tem apresentado resistência para fechar acordo de votação dos projetos de autoria do Executivo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), seja pelo impasse no pagamento das emendas parlamentares ou pela contrariedade dos próprios deputados sobre as propostas colocadas em pauta.

O deputado estadual Júnior Nascimento (União Brasil) demonstrou que é averso ao fechamento de acordo entre situação e oposição para apreciar matérias que tramitam em regime de urgência na Casa.

“Eu sou totalmente, às vezes, contrários a se fazer acordos. Nós temos um rito regimental na tramitação de uma matéria que precisa passar por uma comissão para poder fazer uma análise da legalidade e da funcionalidade. Então, todo o projeto que chega dispensa formalidades, atropelando todos os trâmites, eu sou contrário”, afirmou ao portal A TARDE, nesta terça-feira, 2.

Apesar da declaração, o parlamentar se juntou à base governista e votou a favor da liberação de empréstimo no valor de R$ 400 milhões ao governo da Bahia para investimentos na área da Segurança Pública.

Questionado sobre o pagamento das emendas parlamentares, Júnior cobrou prioridade da gestão estadual para o pagamento dos recursos a todos os deputados independente de partido, assim como acontece na esfera federal.

“Em relação ao pagamento das emendas é o seguinte: é uma lei e tem que ser cumprida. Então, o governo tem que priorizar e pagar a integralidade. Não vou dizer que eles não tenham feito gestos ou pagado algumas emendas, porque estaria mentindo, porém, tem que ser pagas na sua integralidade como no governo federal acontece”, destacou.