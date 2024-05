Tiago Ferreira fala sobre mobilização no 1º de maio: "Data histórica " | A TARDE

Em evento que aconteceu no Farol da Barra, em Salvador, nesta quarta-feira, 1º, para celebrar o Dia do Trabalhador, o vereador Tiago Ferreira (PT) conversou com o Portal A TARDE e comentou a respeito da importância da data para a classe.

"É uma data histórica em que diversos trabalhadores lutaram para que a gente conquistasse a jornada de trabalho de oito horas. Alguns deles morreram. Então, essa data é um simbologia e um ensinamento aos trabalhadores de hoje em dia. Nós, por exemplo, rodoviários, estamos em plena campanha salarial e estamos vendo o discurso que se tinha lá atrás de chamar a organização dos trabalhadores de irresponsável. Isso já aconteceu no passado e agora está acontecendo novamente. Eu espero que cada dia mais a classe trabalhadora se conscientize da importância de fazer as manifestações, de fazer greve, para lutar por dias melhores, por emprego, por salário, por condições de trabalho", disse o vereador.

Ferreira também comentou sobres as eleições municipais de outubro sobretudo em virtude do fator Federação Brasil da Esperança. Segundo ele, é uma experiência nova que já aconteceu na Assembleia Legislativa e Câmara Federal, e por isso é preciso haver bastante diálogo com os partidos que fazem parte da federação. Ainda de acordo com o edil, a expectativa é que se mantenha ou amplie a bancada de vereadores.