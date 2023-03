Tinoco se diz contente com diálogo entre prefeitura e Governo Federal

Em evento da Prefeitura de Salvador no Largo da Lapinha na manhã desta terça-feira, 7, o vereador Cláudio Tinoco, que é da base de Bruno Reis (União Brasil), falou com a imprensa sobre o cenário político atual, tanto no que se refere à relação entre Poder Público Municipal e Governo Federal como acerca das movimentações da Câmara Municipal.



"Homens públicos que estão à frente dos seus mandatos precisam ter uma boa convivência política em prol da população", disse Tinoco, que enxergou como positiva a mensagem transmitida pela foto do encontro entre Bruno Reis e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"É a perspectiva de um diálogo muito mais franco com o Governo Federal, visando sanear alguns problemas que dependem dos dois. É o caso da desoneração [dos combustíveis] para mitigar o preço da tarifa [de ônibus]", argumentou o edil.

Na Câmara Municipal, a boa convivência entre opositores também tem sido a regra, segundo Tinoco. "A gente vive uma harmonia bem interessante na Câmara nesse momento. Eu presido a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Relações Internacionais. Neste colegiado, há inclusive membros do PT, que fazem oposição à gestão municipal, mas a gente mantém um dialogo propositivo", finalizou Tinoco.