TJBA nomeia 91 servidores aprovados em concurso público

A presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, fez a nomeação, nesta quinta-feira, 13, de mais 91 servidores públicos para o cargo de Analista Judiciário no concurso público do Edital nº 01/2023.

Diante da necessidade de aumentar o número de servidores para que a prestação jurisdicional na capital e no interior se torne mais eficiente, a presidente do TJBA já havia nomeado 340 servidores no ano de 2024 e, em janeiro de 2025, realizou mais 50 nomeações.

>>>Acesse a lista completa das nomeações (clique aqui)

“Continuo cumprindo com a promessa feita de melhorar a justiça baiana e de fortalecer o 1º Grau”, destacou Cynthia Resende, se referindo à recente nomeação.

Segundo o TJBA, as nomeações estão em observância à Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, instituída pela Resolução nº 194 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Os nomeados participaram de concurso público em julho de 2023, para provimento de 277 vagas, sendo 61 para a Comarca de Salvador e 216 para 130 Comarcas no interior. A comissão do concurso foi presidida pela desembargadora Ivete Caldas. O certame foi realizado durante a gestão do desembargador Nilson Soares Castelo Branco. Ele foi responsável, também, pela nomeação de 72 servidores em janeiro de 2024. Com isso, um total de 412 servidores foi nomeado no ano passado.