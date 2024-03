“Traduz momento da cidade”, diz vereador sobre AtlasIntel/A TARDE | A TARDE

O vereador Paulo Magalhães Jr. (União Brasil) elogiou a pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada na terça-feira, 12, que aponta o favoritismo do prefeito Bruno Reis, do mesmo partido, na corrida eleitoral. O atual chefe do Executivo municipal aparece no levantamento com 64% dos votos válidos e seria reeleito no 1º turno, além de liderar com folga em todos os recortes econômicos.



“Pesquisa muito boa, com a credibilidade do Instituto AtlasIntel. [O Instituto] tem acertado sempre e traduz o momento da cidade hoje”, atestou ao portal.

A sondagem ainda revela que o prefeito Bruno Reis acumula a predileção de 51,4% dos eleitores que desejam a sua recondução à cadeira do Palácio Thomé de Souza. Em segundo lugar, aparece o vice-governador Geraldo Jr. (MDB), com 18,4%; seguido por Kleber Rosa (PSOL/Rede), 8,4%; Luciana Buck (Novo), 1,8%. Outros 11,2% dos entrevistados optaram pelo voto branco e 8,8% não souberam responder.

O chefe da capital baiana também domina os índices de intenções de votos em diversos grupos demográficos, como revela a pesquisa. O prefeito surge como predileto entre homens (49,4%), mulheres (53%) e em diversos grupos religiosos: Católicos (58,5%), Evangélico (45,4%), Outra religião (38,7%), Agnóstico ou Ateu (46,1%).

AtlasIntel

A parceria entre o instituto, que foi o único a prever a vitória do governador Jerônimo Rodrigues em 2022, e o Grupo A TARDE foi renovada e ampliada e deve monitorar as tendências do eleitorado em pelo menos 15 municípios do estado nos próximos seis meses. E esse número ainda pode aumentar.

Nesse primeiro levantamento, com o exclusivo e inovador método de coleta de dados pela internet, responderam aos questionários 809 eleitores de 130 bairros de Salvador, através de abordagens aleatórias durante a navegação online. Cada questionário só pode ser submetido uma vez.

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE tem 95% de confiança e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A coleta de dados foi feita entre os dias 4 e 7 de março e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-06287/2024.