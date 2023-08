TRE-BA e TJBA são líderes no Ranking da Transparência do CNJ

Dois tribunais baianos conquistaram novamente posições de destaque no Ranking da Transparência promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) alcançaram a primeira colocação em suas categorias, demonstrando.



O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) conquistou pela segunda vez consecutiva o primeiro lugar no Ranking da Transparência entre os Tribunais Estaduais, com índice de 100% de atendimento aos requisitos estabelecidos. O resultado foi anunciado nesta segunda-feira, 28, durante a 2ª Reunião Preparatória para o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizada em Brasília.

Presidente do TJBA, o desembargador Nilson Soares Castelo Branco recebeu o troféu da premiação das mãos da ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, Rosa Weber. Em seu discurso, Castelo Branco disse que a conquista é um mérito coletivo e representa o triunfo do cidadão. O presidente do TJBA expressou gratidão aos envolvidos no processo e falou da importância da transparência no exercício da justiça.

Durante a cerimônia, a ministra Rosa Weber também citou o presidente Castelo Branco ao fazer referência a Ruy Barbosa, rememorando a visita à cripta do Águia de Haia, localizada no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.

A categoria estadual do Ranking da Transparência contou com a participação de 27 concorrentes. Além do TJBA, os Tribunais do Piauí (100%) e Maranhão (99,2%) também se destacaram pelos seus índices de atendimento aos requisitos.

Já o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) alcançou, pela segunda vez, o primeiro lugar no Ranking da Transparência do Poder Judiciário. Com um desempenho de 100% de atendimento aos 77 quesitos estabelecidos pela Portaria CNJ Nº 57/2023, o TRE-BA figurou entre os primeiros colocados tanto no ranking geral quanto entre os Tribunais Eleitorais.

Presidente do TRE-BA, o desembargador Roberto Maynard Frank comemorou a conquista e falou do compromisso contínuo com a excelência na prestação de serviços e na disseminação de informações relevantes para os cidadãos.

O Ranking da Transparência foi instituído pela Resolução CNJ nº 260/2018 com o objetivo de avaliar o grau de informação que os tribunais e conselhos disponibilizam à sociedade. Essa premiação é também um dos parâmetros do Prêmio CNJ de Qualidade, incentivando os tribunais a buscarem a excelência na gestão e na disseminação de informações claras e organizadas.

A excelência demonstrada pelo TJBA e pelo TRE-BA no Ranking da Transparência reafirma o compromisso do Poder Judiciário da Bahia com a sociedade, valorizando o acesso à informação e a prestação de contas de forma transparente e eficiente.

Presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB), o desembargador Julio Travessa parabenizou o TJBA e o TRE-BA pela conquista. “A transparência é um pilar fundamental para a confiança da sociedade no Sistema Judiciário. Quando os tribunais abrem suas informações de forma clara e acessível, estão reforçando o compromisso com a justiça, a imparcialidade e a equidade”, declarou.

“A excelência dos serviços foram alcançadas com esforços de seus Gestores, Magistrados e Servidores, que apesar de um orçamento restrito e estrutura deficitária, conseguem feitos considerados históricos”, acrescentou o presidente da AMAB.