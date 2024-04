União Brasil está pacificado com Rueda na presidência, diz Bruno Reis | A TARDE

O afastamento de Luciano Bivar da presidência nacional do União Brasil, decidido após votação da executiva do partido, nesta quarta-feira, 20, foi positivo para a legenda, afirmou Bruno Reis (União Brasil).



"Praticamente a maioria do partido está apoiando o novo presidente Antônio Rueda. Portanto, é uma decisão pacificada internamente”, disse o prefeito de Salvador, em coletiva de imprensa após a inauguração da nova ligação viária entre Praia do Flamengo e Stella Maris, na manhã desta quinta-feira, 21.

Diversas brigas internas no partido motivaram o afastamento. Na principal delas, Bivar foi acusado de provocar incêndio em duas casas de Antônio Rueda, que é vice-presidente nacional do União Brasil e que ficará na presidência enquanto o processo corre no conselho de ética. "Ele terá toda a oportunidade de fazer o contraditório e sua defesa", disse Bruno sobre Bivar.

"Há os ritos jurídicos que devem ser cumpridos, dentro da legalidade, para que se possa ter um desfecho justo", continuou Bruno, que diz não enxergar aspecto negativo no episódio.

"Todos nós esperamos que, ao final, esse assunto possa ser superado e o partido cresça ainda mais agora", concluiu.