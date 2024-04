Afastado da presidência do União Brasil, Bivar questiona processo | A TARDE

Por 11 votos a 5, a executiva nacional do União Brasil decidiu afastar Luciano Bivar da presidência do partido, nesta quarta-feira, 20. Uma ação foi encaminhada ao conselho de ética para expulsar o dirigente da legenda, com prazo de até 60 dias para a finalização.



Diversas brigas internas no partido motivaram o afastamento. Na principal delas, Bivar foi acusado de provocar incêndio em duas casas de Antônio Rueda, que é vice-presidente nacional do União Brasil e que assume a presidência enquanto o processo corre no conselho de ética.

>>Antes de briga, Rueda dizia que Bivar era “lorde incapaz de fazer mal”

No final de fevereiro, Bivar perdeu a eleição para a presidência do União Brasil para Rueda. No entanto, a posse estava programada para junho.