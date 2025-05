Vereador mais jovem deve ser novo presidente do PT de Camaçari

Vereador Kaique Ara - Foto: Reprodução

A dois meses para as eleições internas do Partido dos Trabalhadores (PT), o vereador de Camaçari, Kaique Ara, se consolidou como candidato único à presidência da sigla na cidade, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

No início das articulações para o pleito, que acontece em julho, a presidente do diretório municipal, professora Jaqueline Andrade, cogitou concorrer à reeleição, mas recuou da decisão.

Em nota divulgada à imprensa, a dirigente partidária citou o edil como “nome da pactuação” e elogiou o postulante.

“Kaique surgiu como um nome de pactuação, pois conhece a estrutura interna do partido, dialoga com os movimentos sociais e também tem forte inserção fora da bolha partidária”, afirmou a presidente municipal do PT, Jaqueline Andrade.

A inscrição da chapa do diretório e do presidente foi feita na última semana e já está divulgada no sistema de credenciamento interno do PT. O Processo de Eleições Diretas é o principal instrumento de organização da direção partidária, nele qualquer filiado pode votar e ser votado.

PT Bahia

Já no PT Bahia, o clima que antes era de racha tornou-se de unidade. Isso porque cinco candidatos de diferentes correntes internas da sigla desistiram de concorrer ao cargo de presidente para apoiar o nome de Tássio Brito, afilhado político do senador Jaques Wagner (PT).

O postulante realizou a inscrição da sua chapa na última sexta-feira, 9, e contou com a presença de nomes da legenda, incluindo o atual presidente Éden Valadares.

“Tenho total consciência e convicção do papel que vocês estão, com tanta confiança, ofertando para que eu ocupe nesse momento. Não é um papel qualquer, é o papel de dirigir o partido que carrega os sonhos dos trabalhadores e das trabalhadoras”, disse.