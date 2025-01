Vereador rebate oposição e defende reajuste na tarifa dos ônibus

Vereador saiu em defesa do prefeito nesta sexta-feira, 3 - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

O vereador Paulo Magalhães Jr. (União Brasil) afirmou que o reajuste da tarifa do transporte público em Salvador foi mais uma vez influenciado pelo aumento no valor dos insumos, como o óleo diesel, cujo preço aumentou 17,3% entre julho de 2023 e junho de 2024. Só em agosto de 2023, a alta do combustível foi de 17,6%.

“Mesmo com o aumento expressivo do óleo diesel, que impacta diretamente no preço da passagem de ônibus, a prefeitura de Salvador não aumentou o valor da tarifa em todo o ano de 2024. O acumulado da alta do diesel é de 15,6% em 2023 e 6,22% em 2024”, disse o vereador.

O vereador também afirmou que o preço médio do diesel no país alcançou a máxima do ano em dezembro, com uma alta média de 0,97% em relação a novembro.

“É importante lembrar que o Brasil importa aproximadamente 30% do diesel consumido aqui. Além disso, existe a mistura obrigatória de 14% de biodiesel no diesel, o que também contribui para a variação do preço”, declarou Magalhães.

Paulo Magalhães ponderou que o reajuste da tarifa levou em conta a inflação e lembrou ainda que a Bahia é um dos poucos estados que não concede isenção do ICMS para o diesel do transporte, na contramão de outros estados. “Entra nessa conta impostos, como o ICMS, que o governo do PT aumentou na Bahia de 19% para 20,5%”.