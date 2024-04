Vereador Toinho Carolino deixa Podemos e migra para DC | A TARDE

Com a abertura da janela partidária, o vereador Toinho Carolino anunciou a sua saída do Podemos nesta quarta-feira, 20, e migrou para o Democracia Cristã, legenda que disputará uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador (CMS) em outubro.

A troca de legenda do edil deve-se à mudança de posicionamento do Podemos, que inicialmente estava na base do prefeito Bruno Reis (União Brasil), e em novembro do ano passado, a sigla resolveu romper a aliança e passou a apoiar o candidato do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Para celebrar o ato, Carolino posou ao lado do presidente municipal do DC, Igor Dominguez, junto a ficha de filiação assinada pelo assessor especial do prefeito Bruno Reis (União Brasil), que vem assumindo o controle dos “menudos”. A movimentação feita pelo vereador foi antecipada pelo portal A TARDE, no início deste mês.

Além de Carolino, integram ao time DC, os seguintes vereadores de mandato: Ricardo Almeida, que era correligionário de Carolino, Marcelo Maia (PMN) e Sabá (PP).