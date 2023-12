Vereadores aprovam inclusão dos Agentes de Limpeza no Comcar | A TARDE

Os vereadores da Câmara Municipal de Salvador (CMS) se reuniram, na tarde desta quarta-feira, 6, no plenário Cosme de Farias e aprovaram o projeto de emenda nº 02/23 da Lei Orgânica do Município (LOM), encaminhado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil). A matéria consta na Ordem do Dia de hoje e recebeu votos contrários da bancada de oposição.

A emenda aditiva a proposição altera o art.261 do documento, para inclusão do inciso XXXIII, a fim de inserir os membros do sindicato dos Agentes de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), no Conselho Municipal do Carnaval (Comcar).

"Este seguimento social prepara a limpeza para o início da festa, limpa a sujeira no decorrer dos festejos para que esta siga seu rumo sem sujeiras e, são os últimos a sair do circuito da folia, porém sem qualquer comemoração, pois estão exercendo suas atividades funcionais", justifica.

Com parecer favorável do presidente da Constituição e Justiça (CCJ), vereador Paulo Magalhães Júnior (União), em plenário, a bancada de oposição também apresentou a inclusão do sindicato dos Rodoviários e dos cordeiros, no Comcar.

Nesta quarta, os vereadores também votam os três pedidos de empréstimos, encaminhados pelo prefeito Bruno Reis (União) à Casa Legislativa. No documento, o chefe do Executivo pede autorização para aquisição de ônibus convencionais e eletrônicos, a exemplo do BRT. Os recursos também serão destinados ao Programa Salvador Capital Afro. Após as discussões sobre a Comcar e o aval sob a emenda do LOM, a sessão foi suspensa por 30 minutos, a pedido do presidente Carlos Muniz (PSDB), para rediscutir a concessão de crédito.