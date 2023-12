Vereadores aprovam orçamento anual com previsão de R$ 11,8 bi | A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) aprovou na tarde desta quarta-feira, 20, o projeto de lei do Orçamento Anual (PLOA) para o exercício de 2024, de autoria do Executivo. O documento estima que, para o próximo ano, sejam investidos no município um recurso de R$ 11,8 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 14,5% em comparação com 2023.

Em sessão cheia, antes do recesso parlamentar, a votação da proposta contou com a maioria dos votos da bancada governista e de oposição, com voto contrário da líder da minoria, vereadora Laina Crisóstomo (PSOL).

O documento encaminhado à CMS foi elaborado pela Casa Civil e destina para as áreas de Saúde, Educação, Assistência Social e atenção ao idoso, pessoa com deficiência, criança e adolescente, o investimento de R$ 5,3 bilhões. A proposta orçamentária também prevê R$ 1,4 bilhão relativos à captação de recursos, destinados para ampliação da infraestrutura, meio ambiente, inovação e tecnologia, cultura e turismo.

Para Saúde e Educação, estão alocados R$ 4,9 bilhões, equivalente a 41,5% dos recursos totais orçados. Para a Cultura e Turismo, será aplicado R$ 330,6 milhões.

Com a aprovação, o documento segue para o Palácio Thomé de Souza para sanção do prefeito Bruno Reis (União Brasil).