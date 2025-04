Vereadores negam desativação da linha Nordeste x Pau da Lima

Tema foi levantado pelo vereador Claudio Tinoco (União Brasil) (no centro da foto) - Foto: Reprodução | TV Câmara Salvador

Os vereadores Claudio Tinoco (União Brasil) e Anderson Ninho (PDT) negaram, durante sessão ordinária desta quarta-feira, 9, a desativação da linha Nordeste de Amaralina x Pau da Lima, após a ampliação da linha 2 do BRT Salvador.

O tema veio à tona no Centro Cultural da Câmara, onde acontece as sessões, pelo líder do União na Casa, que diz que foi alertado sobre o caso por moradores do bairro. Ao tomar conhecimento sobre o assunto, ele entrou em contato com o secretário de Mobilidade.

“O secretário de Mobilidade, Pablo Souza, nos afirmou que não procedia essa informação. A linha Nordeste x Pau da Lima é uma linha que está ativa para a população”, disse Tinoco. E acrescentou que o BRT pode ser utilizado como linha complementar.

Já o vereador Anderson Ninho (PDT), por sua vez, endossou as declarações do colega de Parlamento e disse que não “permitirá a desativação” de uma linha de transporte durante sua atuação como "empregado do povo", como se autointitula após assumir uma cadeira na vereança. “É fake news. Não existe essa questão”, afirmou.

Em contrapartida, o vereador Hélio Ferreira (PCdoB), presidente licenciado do Sindicato dos Rodoviários, cobrou a reativação das linhas de transportes, um dos motes de campanha do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e criticou a falta de frotas de ônibus na capital baiana.

“As linhas que foram prometidas na campanha retornar, não retornaram, porque não chegou ônibus. Os ônibus que chegaram novos, não somaram as frotas, foram para substituir os mais antigos. Então, não tem como ter renovação de novas linhas, se não aumentou as frotas de ônibus", cobrou o vereador.