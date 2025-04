Enem 2025: estudantes de Salvador terão passe livre nos ônibus

Estudantes treineiros do Enem - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Os estudantes de Salvador terão passe livre nos transportes públicos durante a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A medida iniciou-se com o Governo da Bahia, com o metrô, e se estendia também para os estudantes da prefeitura.

Quase dois anos depois, a gestão municipal resolveu adotar a medida e sancionou nesta terça-feira, 8, a lei que autoriza os alunos a não pagarem a passagem nos dias do certame.

Para ter acesso à gratuidade, os estudantes devem apresentar ao cobrador do ônibus municipal a cópia de documento de identificação e o comprovante de inscrição no Enem.

Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Já as inscrições para o exame serão encerradas no dia 26 de maio.