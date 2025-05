VÍDEO: vereadores trocam socos em sessão na Câmara

Briga na Câmara de Itaim - Foto: Reprodução

Dois vereadores trocaram socos e tapas após a sessão ordinária na Câmara Municipal de Itaim. A briga começou quando o vereador Manuel de Cula (PRD) chamou o seu correligionário, Nailson Andrade, de “traíra”, e acusou o homem de se beneficiar das autoescolas.

Furioso com a ofensa, Nailson negou as acusações e fez denúncias contra Manuel, falando sobre a tentativa de homicídio e agressão na noite de quinta-feira, 24.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que os vereadores chegaram às vias de fato e foram separados pelos presentes na casa legislativa, de acordo com informações do site Itaim News.

A Polícia Militar foi acionada para conter a briga, mas ao chegar no local a situação já havia sido controlada.

O presidente da Câmara, Sandro Mototáxi (PSD), interveio ao final dos trabalhos, e falou sobre a necessidade de respeito ao povo e ao decoro parlamentar. Ele afirmou que pretende tomar medidas para evitar novos episódios. “Vamos solicitar a presença da Polícia Militar na próxima sessão”, disse.

Assista vídeo

Em nota, a Câmara divulgada nesta sexta-feira, 25, repudiou a confusão envolvendo os vereadores. O comunicado feito pela casa legislativa ainda se desculpa com os eleitores devido à confusão.

Leia nota na íntegra

"A Câmara Municipal de Itatim, representada por seu presidente, vem a público lamentar profundamente e repudiar veementemente o ato de violência ocorrido na noite do dia 24 de abril, nas dependências da Casa Legislativa, envolvendo dois vereadores e o irmão de um deles, após o encerramento da sessão ordinária.

Ainda que o episódio tenha se dado fora do expediente legislativo e tenha se originado por desavenças de cunho pessoal, o fato de ter ocorrido nas imediações da Câmara compromete a imagem do Poder Legislativo Municipal e atinge diretamente a confiança que a população deposita nesta instituição democrática.

Em nome da Presidência, apresentamos nossas sinceras desculpas a toda a sociedade Itatiense pelo constrangimento causado. Senti-mo-nos profundamente envergonhados por este lamentável episódio, que não representa os valores que norteiam o exercício parlamentar nem o compromisso desta Casa com a ética, o respeito e a ordem.

Reiteramos nosso absoluto repúdio a qualquer forma de violência, seja física ou verbal, e asseguramos que os fatos serão rigorosamente apurados, com base no Regimento Interno da Câmara Municipal, na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município. Todas as medidas legais e regimentais cabíveis serão adotadas, com responsabilidade e transparência.

A Câmara Municipal de Itatim continuará trabalhando de forma firme e comprometida com os interesses da população, na busca de um ambiente institucional saudável, respeitoso e digno da confiança de todos os cidadãos".