"Vocês também podem", diz Muniz a pré-candidatos a Câmara Municipal

Evento contou com a participação do prefeito Bruno Reis - Foto: Pablo Ramos

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), participou, nesta quinta-feira,18, de encontro que teve como pauta orientações jurídicas, de comunicação e mobilização a pré-candidatos, que ocorreu no Fiesta Bahia Hotel, no Itaigara, em Salvador.



Leia mais

>> Bruno Reis confirma data de convenção em Salvador

O evento contou com a participação do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDF), ambos pré-candidatos à reeleição. E reuniu lideranças políticas e pré-candidatos a vereador.



Em seu discurso, Muniz afirmou que, assim como ele chegou à Câmara, os pré-candidatos a vereador também têm esta possibilidade.

"Todos vocês têm chance de ter um mandato de vereador. Todos vocês têm chance de realizar o sonho, que é o mandato. Eu tinha dois sonhos. Primeiro ser vereador, e depois presidente da Câmara. Então, se Deus realizou este sonho para mim, vocês podem ter certeza de que o de vocês pode ser realizado”, disse.

Em post, no seu perfil no instagram, o presidente da Câmara afirmou que “todo sonho é possível. Acredite em você! Esta foi a minha mensagem para os pré-candidatos a vereador durante um bate-papo importante sobre as eleições com o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos”.

Trajetória de Carlos Muniz nas eleições

Na ocasião, Carlos Muniz ainda ressaltou a sua experiência nas eleições de 2004, quando conquistou mais de 5 mil votos. Já em 2008, ele foi eleito com 6.544 votos. Na eleição de 2012, Muniz renovou o mandato para o período de 2013 a 2016 como o vereador mais votado de Salvador, com 16.959 votos.

Leia mais

>> Marchando com Bruno Reis, Republicanos confirma data de convenção

Em outubro de 2016, ele foi reeleito com 13.129 votos. Em 2020, foi reeleito para o quarto mandato, com 9.118 votos.