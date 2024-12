Wenceslau detalha sobre a Bahia ser referência em Economia Solidária

Superintendente Wenceslau Júnior - Foto: Reprodução

O Superintendente de Economia Solidária da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre-BA), Wenceslau Júnior, comentou, na manhã desta quinta-feira, 21, sobre a evolução da Bahia nos trabalhos de Economia Popular e Solidária e detalhou o motivo do Estado ter se tornado referência nacional no setor.



“Se a gente for analisar a política pública, quando ela inicia no país, nós vamos ter a presença importante do senador Jaques Wagner, que foi o ministro do Trabalho de Lula e no processo de transição eles propuseram a criação da SENAES, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, e Paul Singer ocupou o cargo de secretário até 2016 com o afastamento da presidente Dilma Rousseff do cargo”, iniciou, em conversa com o programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM.

“Quando ele [Wagner] ganhou o governo do Estado em 2006, em 2007 ele criou a Superintendência de Economia Solidária e de lá para cá, diferentemente do que ocorreu no país, que houve uma interrupção com o golpe de 2016 e com a eleição do presidente anterior a Lula [ Jair Bolsonaro], aqui [na Bahia] houve uma continuidade. São 18 anos ininterruptos de política pública organizada e executada pelo governo do Estado em parceria com a sociedade civil, empreendimentos, organizações sociais e que vem evoluindo”, explicou.

Wenceslau Júnior também citou como marco importante para a Bahia, a Conferência Estadual de Economia Popular e Solidária que ocorre nesta quinta, 21, e sexta, 22, e aproveitou para antecipar o que será o evento.

“Vamos fazer um balanço de 18 anos de política pública de economia solidária, além de projetar o futuro e buscar contribuições para a política nacional de economia solidária que voltou agora com o nosso presidente Lula”, afirmou.

O encontro, realizado pelo governo do estado, por meio da Setre, será no Grand Hotel Stella Maris, em Salvador, e tem como principal objetivo de definir as ações e contribuições a serem defendidas pela delegação da Bahia na 4ª Conferência Nacional de Economia Solidária (4ª Conaes), prevista para acontecer em agosto de 2025, em Brasília, após um hiato de dez anos.

Durante a 4ª Conaes será elaborado o 2º Plano Nacional de Economia Popular e Solidária.



