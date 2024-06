Werner critica legislação: precisa afastar a sensação de impunidade | A TARDE

O secretário de Segurança Pública (SSP-BA), Marcelo Werner, manifestou, na manhã deste domingo, 26, sua insatisfação sobre algumas decisões do Poder Judiciário na Bahia. Em especial, com relação às solturas de suspeitos presos pelas forças de segurança.

Em sua página no Instagram, o chefe da pasta salientou que "estamos trabalhando incansavelmente, pautados na filosofia dos 'Três Is' (Integração, Inteligência e Investimento). O quarto 'I' que precisa ser afastado, é o da sensação de IMPUNIDADE!"

Werner cita que 40 criminosos envolvidos com tráfico de drogas e de armas, além de homicídios, foram alcançados, só nesta semana, porém, destaca que "um detalhe chamou a minha atenção. Em uma das operações, seis integrantes de uma facção utilizavam tornozeleira eletrônica. O sexteto respondia aos crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubo em liberdade. A tornozeleira não intimidou e eles continuavam praticando crimes".

Investigações apontaram que a 'quadrilha da tornozeleira', citada pelo secretário, fazia parte de um esquema de uma das principais facções do país, sendo eles responsáveis por fazer a vontade dos chefões do crime que estavam no sistema prisional na Bahia.

