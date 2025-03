Werner se esquiva e atribui possíveis mudanças de comando a Jerônimo

Secretário estadual da Segurança Pública, Marcelo Werner - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Em meio aos rumores sobre as mudanças no comando das forças de segurança, o secretário Marcelo Werner se esquivou ao ser questionado sobre o assunto, e afirmou que a prerrogativa para as modificações compete ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“Logicamente, todo o corpo técnico, os secretários e os dirigentes dos órgãos não seria diferente em relação aos órgãos que pertencem que competem a segurança pública que passa pela validação e a palavra final do gestor máximo, governador do Estado Jerônimo Rodrigues”, iniciou Werner, que participou da cerimônia de posse da nova defensora pública-geral, nesta quinta-feira, 20.

Em conversa com o Portal A TARDE, o titular da pasta não descartou que a dança das cadeiras contará com o seu aval, no entanto, minimizou o tema ao reafirmar que a atribuição majoritária para as mudanças cabe ao chefe do Executivo estadual.

“Claro que o que a gente pode destacar são os resultados que estão sendo realizados, a ação integrada que está sendo realizada entre as forças. Acredito que o governante tem dentro da sua esfera de atribuição e especialidade a escolha de todo e qualquer cargo, não só de um secretário, mas de um órgão dirigente”, acrescentou.

Werner afirmou que prefere “enaltecer a relação que se tem de fortalecimento da estrutura da segurança pública, através da relação coordenada dos quatro órgãos junto à Segurança Pública e as demais secretarias de estado”.

Durante entrevista, o secretário optou por não usar o termo “mudança”. “Eventuais reformas e mudanças cabe ao governador Jerônimo Rodrigues, do Estado como um todo, o que cabe a gente é trabalhar”.

Como antecipado por A TARDE, há expectativa nos bastidores para as modificações do comando da Polícia Civil, sob administração de Heloísa Brito, além dos chefes dos Bombeiros e do Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), Adson Marquesini e Paulo Coutinho.