Zé Raimundo assume presidência da Alba durante viagem de Adolfo

O deputado estadual Zé Raimundo (PT) assumiu a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na sexta-feira, 8, às 23h, quando iniciou o período de licença do presidente Adolfo Menezes (PSD).

O pessedista, por sua vez, está fora do país e viajou para as Ilhas Seychelles, próximo a costa leste do continente africano, no Oceano Índico. Adolfo deve retornar a capital baiana entre os dias 22 ou 23 deste mês, conforme informações obtidas pelo portal A TARDE.

Durante o afastamento de Adolfo, alguns projetos deverão entrar na pauta da Assembleia para serem votados em plenário. Há pendências do Executivo para serem votadas, bem como o pedido de empréstimo de US$ 500 milhões (R$ 2,880 bilhões na cotação atual) de operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A cadeira da presidência passa a ser assumida pelo petista devido a sua posição de ser o primeiro vice-presidente do Legislativo. Esta é a quarta vez que o parlamentar assume o posto.