Bíblia vira material paradidático nas escolas de Salvador; veja o que muda

Uma nova lei sancionada pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), autorizou o uso da Bíblia Sagrada como recurso paradidático nas escolas da cidade, seja ela municipal ou particular.

O que a Bíblia vai ensinar?

A regra permite que os textos bíblicos sejam utilizados para o aprofundamento dos estudantes nos seguintes eixos:

disseminação cultural;

histórica;

geográfica;

arqueológica.

“As histórias bíblicas utilizadas deverão auxiliar os projetos de ensino correlatos nas áreas de História, Literatura, Ensino Religioso, Artes e Filosofia, em como outras atividades pedagógicas complementares pertinentes”, diz um trecho da nova lei.

Autor da lei: vereador Kênio Rezende (PRD) e a justificativa

A medida autorizada por Bruno é fruto do projeto de lei do vereador Kênio Rezende (PRD), ligado à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

“Não se trata de doutrinação religiosa, mas de uma ferramenta pedagógica que pode ser utilizada em contextos específicos de aprendizado, com a devida orientação e contextualização por parte dos educadores”, diz o vereador no projeto.

Antes da sanção do Executivo, a proposta foi aprovada pela maioria dos vereadores durante sessão plenária na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Uso da Bíblia é obrigatório? O respeito à laicidade de Salvador

Apesar da autorização para o uso do documento religioso em sala de aula, a nova lei deixa claro que a utilização da Bíblia Sagrada deve respeitar os termos da Constituição.

Nesse sentido, nenhum estudante ou professor serão obrigados a participarem das atividades com a utilização do recurso.

Regulamentação e implementação do uso: a cargo da prefeitura de Salvador

Ficará a cargo da prefeitura de Salvador estabelecer critérios, diretrizes e estratégias para viabilizar a leitura do material em sala de aula.