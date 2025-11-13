Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AGORA É LEI!

Bíblia vira material paradidático nas escolas de Salvador; veja o que muda

Uso do livro em salas de aula foi autorizado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil)

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

13/11/2025 - 7:51 h | Atualizada em 13/11/2025 - 15:30
Bíblia Sagrada
Bíblia Sagrada -

Uma nova lei sancionada pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), autorizou o uso da Bíblia Sagrada como recurso paradidático nas escolas da cidade, seja ela municipal ou particular.

O que a Bíblia vai ensinar?

A regra permite que os textos bíblicos sejam utilizados para o aprofundamento dos estudantes nos seguintes eixos:

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • disseminação cultural;
  • histórica;
  • geográfica;
  • arqueológica.

“As histórias bíblicas utilizadas deverão auxiliar os projetos de ensino correlatos nas áreas de História, Literatura, Ensino Religioso, Artes e Filosofia, em como outras atividades pedagógicas complementares pertinentes”, diz um trecho da nova lei.

Leia Também:

Lula faz discurso ousado e compara Amazônia a Bíblia
Bíblia pode ser incluída na grade curricular de escolas da Bahia
Bíblia passará a ser recurso paradidático em escolas de Salvador
Bolsonarista convoca vaquinha para matar Lula: "Está na Bíblia"

Autor da lei: vereador Kênio Rezende (PRD) e a justificativa

A medida autorizada por Bruno é fruto do projeto de lei do vereador Kênio Rezende (PRD), ligado à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

“Não se trata de doutrinação religiosa, mas de uma ferramenta pedagógica que pode ser utilizada em contextos específicos de aprendizado, com a devida orientação e contextualização por parte dos educadores”, diz o vereador no projeto.

Vereador Kênio Rezende
Vereador Kênio Rezende | Foto: Antonio Queirós | CMS

Antes da sanção do Executivo, a proposta foi aprovada pela maioria dos vereadores durante sessão plenária na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Uso da Bíblia é obrigatório? O respeito à laicidade de Salvador

Apesar da autorização para o uso do documento religioso em sala de aula, a nova lei deixa claro que a utilização da Bíblia Sagrada deve respeitar os termos da Constituição.

Nesse sentido, nenhum estudante ou professor serão obrigados a participarem das atividades com a utilização do recurso.

Regulamentação e implementação do uso: a cargo da prefeitura de Salvador

Ficará a cargo da prefeitura de Salvador estabelecer critérios, diretrizes e estratégias para viabilizar a leitura do material em sala de aula.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bíblia nas escolas prefeito bruno reis prefeitura de salvador Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bíblia Sagrada
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Bíblia Sagrada
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Bíblia Sagrada
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Bíblia Sagrada
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x