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ELEIÇÕES

Bolsonarista baiano ataca novos quadros do PL: "Separar joio do trigo"

Deputado estadual, no entanto, diz que apoiadores estão conscientes

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

09/04/2026 - 7:45 h

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Deputado estadual Diego Castro (PL)
Deputado estadual Diego Castro (PL) -

O deputado estadual Diego Castro (PL) criticou as filiações de última hora ao partido, aqui na Bahia, que, segundo ele, não teriam nenhum alinhamento com os princípios da legenda.

Em declaração à imprensa, na quarta-feira, 8, o parlamentar bolsonarista, mesmo sem citar nomes, revelou ter ficado surpreso com a chegada de novos quadros à sigla no último dia da janela partidária, no sábado, 4.

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"A conversa que nos foi passada é que não teria surpresas, que não teria quadros fora desse alinhamento e que não viria ninguém de mandato. E, de última hora, fui surpreendido com a entrada dessas pessoas. O que eu lamento é que a gente vê a entrada de pessoas que não têm nenhum alinhamento com a nossa legenda, com os nossos princípios", disparou o deputado.

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Separar "joio do trigo"

No entanto, o liberal afirmou que o eleitor mais ligado ao Bolsonaro vai saber diferenciar, nas urnas, quem realmente está mais próximo daquele grupo que só quer se aproveitar do movimento, como aconteceu, por exemplo, em 2022.

"A avaliação que eu faço é que o nosso eleitor não é besta, o nosso eleitor não é idiota. O bolsonarista que foi pra rua, que defendeu a anistia, que pregou ali uma reação contra a juristocracia que impera a nossa pátria, que matou patriotas dentro da prisão, ele está atento, né? E ele há de julgar nas urnas", afirmou.

"Esse é o sentimento da direita baiana, esse é o sentimento dos bolsonaristas baianos, que vão estar atentos a uma oportunidade para, mais uma vez, separar o joio do trigo. Porque existem candidatos que são de legenda e candidatos que, além de legenda, estão defendendo os nossos valores e são leais a Jair Messias Bolsonaro", finalizou Diego Castro.

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