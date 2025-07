Bolsonaristas convocam atos contra Moraes em Salvador e outras cidades

Protesto Bolsonarismo na Barra em 2024 - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Os bolsonaristas vão organizar uma manifestação em Salvador contra as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Entre um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador Cezar Leite, fez uma publicação convocando seguidores para o protesto, a partir das 9h deste domingo, 27, no Farol da Barra.

“A ditadura da começou! Bolsonaro silenciado, contas bloqueadas, opositores perseguidos… Ainda duvida que vivemos uma tirania? Marcha pela liberdade! Vamos às ruas defender o Brasil!”, disse o edil, em post nas redes sociais.

Buzinaço “Fora, Moraes”

Bolsonaristas também estão organizando um buzinaço em Brasília. Uma das apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) publicou um vídeo chamando para a ação, que ocorrerá a partir das 15h desta sexta, 25, na Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

“Depois, a gente vai sair por aí, em todas as passarelas, mobilizar a população. É pela liberdade, Fora Lula e Fora Moraes”, afirmou a parlamentar.

Atos semelhantes são realizados em outros locais do país. A deputada federal Juliana Zanatta (PL-SC) convocou apoiadores para participarem da manifestação em Criciúma (SC). Na segunda, 21, o buzinaço ocorreu em Manaus (AM).

Na última sexta, 18, Bolsonaro foi alvo de operação da Polícia Federal, após determinação de Moraes, do STF, e incluiu dois mandados de busca e apreensão, além de restrições como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de uso de redes sociais, recolhimento domiciliar noturno entre 19h e 6h, impedimento de sair de casa nos fins de semana e veto ao contato com outros investigados, incluindo o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), seu filho.