Bolsonaro ataca Lula nas redes: "Dominado pelo ódio"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 3, para subir o tom contra o sucessor Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem se referiu como alguém "dominado pelo ódio".

No post, Bolsonaro acusou o presidente de tentar taxar alimentos e bebidas, e disse que o petista não está com "as faculdades mentais normais". O ex-chefe do Planalto ainda afirmou, em tom de ironia, esperar pela melhora de Lula.

"Qualquer inocente sabe que o filho do sistema não está com suas faculdades mentais normais. Um indivíduo dominado pelo ódio, pela mentira e pela traição. Desejamos a ele, como ser humano, que melhore o mais rápido possível para o bem do Brasil. Enquanto isso a picanha que virou abóbora agora se transformou em pé de galinha. O chefe da organização então taca imposto na cervejinha e na picanha, os principais produtos que fez campanha enganando o eleitor", disparou.