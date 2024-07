Bolsonaro deve anunciar apoio a pré-candidatura do filho “04”

Gesto deve ser feito neste fim de semana - Foto: Reprodução | Redes Sociais | @bolsonaro_jr)

O filho “04” doex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, do mesmo partido, contará com o apoio do seu pai para disputar o pleito em Santa Catarina.

O gesto deve ser feito neste fim de semana, quando o ex-mandatário participará em um evento da direita em Balneário de Cambuiú, onde disputará uma vaga na vereança.

O evento é uma “versão brasileira” do Conservative Political Action Conference (CPAC), que reúne nomes do conservadorismo dos Estados Unidos em congressos anuais desde 1973. O encontro foi organizado pelo Instituto Conservador Liberal, presidido pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão mais velho de Renan.

Jair Renan foi exonerado do gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC), o qual era lotado como assessor parlamentar, na última segunda-feira, 1°.