Bolsonaro ataca PT após fala de Lula sobre jet ski | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, nesta terça-feira, 7, para rebater as falas do atual mandatário do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acusou o antecessor de tratar com desdém as enchentes que atingiram parte da Bahia em 2022.

>> Com viagem de Jerônimo, Adolfo Menezes assume o governo por dez dias

Na ocasião, Lula afirmou que Bolsonaro passeou de jet ski durante a tragédia em solo baiano. O ex-presidente disse que o líder petista tenta fazer política com o desastre ambiental no Rio Grande do Sul.

"A desinformação a serviço do sistema e nada fazem para contê-la. Isso é a democracia no Brasil do PT", iniciou Bolsonaro, que completou.

"Em um momento de urgente união nacional pelo bem do Rio Grande do Sul e do povo gaúcho, o chefe da organização insiste em fomentar a polarização. Infelizmente, o PT faz política com o desastre e a tragédia que enluta o pais, típico Padrão PT", finalizou.

- A desinformação a serviço do sistema e nada fazem para contê-la. Isso é a democracia no Brasil do PT.



- Em um momento de urgente união nacional pelo bem do Rio Grande do Sul e do povo gaúcho, o chefe da organização insiste em fomentar a polarização. Infelizmente, o PT faz… pic.twitter.com/lxbRurwvBd — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 7, 2024

Publicações relacionadas