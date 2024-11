Bolsonaro avalia Temer como vice nas eleições de 2026

Bolsonaro e Temer podem formar chapa em 2026 - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Jair Bolsonaro (PL) avalia uma aliança com o ex-presidente Michel Temer (MDB) como seu vice nas eleições de 2026. Segundo o jornalista Esmael Moraes, a estratégia de Bolsonaro é usar o perfil “garantista” de Temer, cujas boas relações com ministros do STF, como Alexandre de Moraes, Barroso e Gilmar Mendes são amplamente conhecidas, para buscar anistia e elegibilidade.

Leia mais

>> Bolsonaro avalia que eleição de Trump facilita sua volta à presidência

>> Bolsonaro comemora vitória de Donald Trump: "Guerreiro"

>> Saiba motivo de Bolsonaro não poder ir à posse de Trump

O movimento já é conhecido nos bastidores e a avaliação é de que ao acenar para o centro e sinalizar compromisso com a estabilidade institucional, Bolsonaro busca reduzir as resistências no Supremo, sobretudo diante de uma eventual aprovação de um projeto de anistia pelo Congresso. Além disso, essa aliança retiraria o MDB da base de sustentação do presidente Lula (PT) no parlamento.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Bolsonaro desconversou sobre a possibilidade de compor uma chapa com Temer.

“Está na mídia, não sei se é verdade ou não, eu não falo sobre esse assunto, é o [Michel] Temer [MDB] de vice. Não descarto conversar com ninguém, até com você. Não sei… ele é garantista, é um ex-presidente. O impeachment [de Dilma Rousseff em 2016] abriu uma brecha para eu me candidatar. Não existe impeachment sem vice”, disse.

Bolsonaro está inelegível devido a uma condenação pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação sob a acusação de difundir mentiras sobre o processo eleitoral em reunião com embaixadores e utilizar eleitoralmente o evento de comemoração do Bicentenário da Independência.

Ele é ainda alvo de outras investigações, entre elas, a que apura as tratativas para um golpe de Estado no Brasil.