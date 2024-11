Bolsonaro avalia que eleição de Trump facilita sua volta à presidência

Bolsonaro em encontro com Trump quando ainda era presidente - Foto: Alan Santos/PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se empolgou com a eleição de Donald Trump à Casa Branca. Em entrevista para o jornal Folha de S. Paulo, o ex-presidente avaliou que a vitória do democrata é um “passo importantíssimo” para seu “sonho” de disputar a eleição de 2026 e voltar ao Palácio do Planalto em 2027.

“É igual a uma caminhada de mil passos, você tem que dar o primeiro, tem que dar o décimo. E o Trump é um passo importantíssimo”, disse Bolsonaro.

O ex-presidente também comparou sua situação com a de Trump. “Quase tudo o que acontece lá acontece aqui. Lá teve o Capitólio, que teve mortes. Tentaram de todas as maneiras colocar na conta dele. Lógico, ele é uma pessoa de uma diferença enorme em relação a mim, foi presidente de um país muito rico, fantástico, tem boas amizades com todo mundo, o cara é bilionário. Enfrentou a perseguição do Judiciário. Eu aqui me esquivo”, afirmou.

Nos EUA, o republicano foi condenado por falsificar documentos para encobrir um suborno para silenciar uma atriz pornô antes da eleição de 2016. Já Bolsonaro está inelegível devido a uma condenação pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação sob a acusação de difundir mentiras sobre o processo eleitoral em reunião com embaixadores e utilizar eleitoralmente o evento de comemoração do Bicentenário da Independência.

Ele é ainda alvo de outras investigações, entre elas, a que apura as tratativas para um golpe de Estado no Brasil.