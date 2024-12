Bolsonaro 'barra' candidatura de Tarcísio em 26; veja motivos

Bolsonaro apoiou candidatura de Tarcísio em 2022 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem mostrado 'preocupação' com uma possível candidatura do aliado Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo e ex-ministro de sua gestão, ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026.

A informação é de Bela Megale, em sua coluna no portal O Globo. De acordo com a publicação, Bolsonaro elencou a integrantes do PL, em conversas recentes, três motivos para não apoiar Tarcísio.

O primeiro motivo seria a falta de espaço que ele teria para realizar noemações e indicações em uma eventual gestão do aliado político. Bolsonaro também acredita que não será ouvido por Tarcísio, caso o govenador seja eleito presidente, além de pontuar que não poderá fazer críticas ao governo.

Tarcísio foi eleito governador de São Paulo com o apoio de Bolsonaro, em 2022, e tem sido cogitado como um dos possíveis representantes da direita no pleito presidencial de 2026. O ex-presidente da República não poderá ser candidato, uma vez que está inelegível até 2030.